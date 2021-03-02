Zarif ve Guterres, Yemen Savaşının son bulması ile ilgili görüştü

Guterres, BM’nin Yemen Savaşına son vermek, adaletli barışın sağlanması ve Yemen’de siyasi görüşmelerin başlaması için yapılanları anlatırken İran’ın Yemen’den barışın sağlanması için yardımlarının devamını istedi.

Zarif de İran’ın BM çabalarına İran desteğinin devam ettiğini belirterek, Yemen’de adaletli barışın sağlanması, savaşın son bulması, ablukanın son bulması ve İnsani yardımları verilmesine vurgu yaptı.

Zarif, Yemenli tarafları arasında görüşmelerin yapılması ve kapsayıcı bir hükümetin oluşması ile o ülkede sebat ve istikrarın sağlanmasına şahit olunmasını temenni etti.

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2012