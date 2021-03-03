3 Mar 2021 20:07
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News Code: 84250583
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Hatibzade: ABD itham etmek yerine Yemen’deki 6 yıllık cinayetlerinin hesabını versin

Hatibzade: ABD itham etmek yerine Yemen’deki 6 yıllık cinayetlerinin hesabını versin

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade ABD’nin Yemen’deki 6 yıllık cinayetlerinin yerine diğerleri aleyhine temelsiz iddialarda bulunamayacaklarını söyledi.

Hatibzade, ABD Dışişleri Bakanının İran aleyhindeki iddiaları ile ilgili, ‘’ Yemen halkının düşmanları ve son 6 yılda Yemen halkını kana bulayanlar ve o ülke kaynaklarını yok edenler ve Suudilere silah satışından fayda sağlayanlar bu cinayetlerinin sorumluluklarından kaçmak istiyorlar fakat Yemen milletinin tarihi hafızası ve dünya bu cinayetleri unutmayacak ve bunların kötü isimleri tarihte kalacaktır. ‘’ dedi.

Hatibzade, ‘’ ABD yeni yönetiminin Yemen’de savaşı bitirmek çabası iddiasındadır fakat bugüne kadar Suudi koalisyonunun saldırılarının bitmesine şahit olamadık ve ABD yeni yönetimi de eski yönetim gibi sadece ithamlarda bulunmak yönünde hareket etmektedir. ‘’ dedi.

Hatibzade, İran’ın Yemen konusundaki tutumunun belli olduğunu ve İran her zaman Yemen için askeri çözüm yolu olmadığını belirterek bu yönde 4 maddelik bir çözüm yolu sundu ve bu çözüm önerisinin masada olduğunu söyledi.

Hatibzade, İran’ın BM’nin çabalarına tüm kapasitesi ile destek olduğunu söyledi.

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