Adli dönüşüm belgeleri, İran'ın insan haklarını geliştirme ve koruma konusundaki kararlılığının işaretidir

Bekayi Hamane, BM İnsan Hakları Konseyi'nin 46. oturumuna hitaben yaptığı konuşmada, BM'nin İran Özel Raportörü Cavid Rahman'ın açıklamasının raporu hazırlayan Batı'nın siyasi saiklerinden kaynaklandığını söyledi.

Rahman'ın İranlı kadınlardan ikinci sınıf vatandaş olarak bahsettiği açıklamasına değinen Bekayi Hamane, kadınların bilimsel, sosyal ve yönetimsel düzeylerde elde ettikleri başarılara işaret ederek, İran'da kadınların ikinci sınıf vatandaş olmadıklarını ve halkın yarısının konumuna veya unvanına bakılmaksızın ikinci sınıf vatandaş olarak nitelemnin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

BM Özel Raportörü misyonunun siyasi olarak suistimal edildiğini ve bir ulus hakkında dikkatsiz ve önyargılı açıklamaların yayınlandığı bir alan haline geldiği yönündeki endişelerini dile getiren Bekayi Hamane, 10 yıldan fazla bir süredir sözde interaktif diyalog mekanizmasının İran karşıtı söylemi insan hakları bayrağı altında yaymak için bir yer haline geldiğini ifade etti.

Bazı ülkelerin karşı çıktıkları diğer ülkelere karşı insan hakları söylemini bir silah olarak kullandıklarına dikkat çeken Bekayi Hamane, bu tehlikeli sürecin sorumlu herhangi bir tarafı ilgilendirmesi gerektiğini vurguladı.

Çarpık bir temele dayanan bir misyondan, bir ülke için vaka konularının genelleştirilmesine, yanlış yorumlamalara ve yanlış bilgilendirmeye dayalı bir dava açmak dışında herhangi bir iyi sonuç üretmesinin beklenmediğinin altını çizen Bekayi Hamane, 'Bu nedenle, İran'ın korona salgını karşısında cesur ve övgüye değer performansı pervasızca çarpıtılıyor ve İran'ın sağlık sektörü üzerindeki sadece kendi ve müttefiklerinin yaptırımlarının ölümcül etkileri gizleniyor. Sağlık sektörünü doğrudan etkileyen ekonomik savaşa rağmen İran, halkın çektiği acıyı hafifletmek için hiçbir çabadan kaçınmayacak. Böylelikle halkın aşılaması başlayacak ve yerli aşının getirilen tüm zorluklara rağmen kısa sürede operasyon aşamasına gelecek' diye konuştu.

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