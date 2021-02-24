Bageri: Uluslararası mekanizmaların İran milletinin asgari haklarını elde etmede bile başarısızdı

Video Konferans yöntemiyle düzenlenen BM, 46. İnsan Hakları Konseyinde konuşan Bageri, İran’ın geçmiş yıllarda kendi ve diğer insanların haklarını savunmak için en büyük bedeli ödediğini ve terör ve ambargo cinayetlerinin ön safında yer aldığını belirterek, ‘’ 17 bin İran vatandaşının teröristler tarafından cinayetlere kurban gitmeleri ve bu teröristlerin batılı ülkelerin bazıları tarafından terörist gruplar listesinden çıkarılmaları ve hatta ödüllendirilmeleri, bölge halkının terörle mücadelede en büyük destekçisi olan General Kasımi’nin ABD tarafından şehit edilmesi, Şehit Fahrizade gibi bilim insanlarının siyonist rejim tarafından şehit edilmesi İran halkının terörizmle mücadelede ödediği bedelin sadece bir kısmıdır. ‘’ dedi.

Bageri, ‘’ Bugün yasa dışı ambargoları planlayan ve uygulayanlar ve korona döneminde İran’a tıbbı malzeme gönderilmesine engel olanlar yalan şekilde kendilerini insan haklarından kaygılı olarak gösteriyorlar. ‘’ dedi.

Bageri, ‘’ İran’ı siyasi oyları ile insan haklarını çiğnemekle itham edenler insan hakları karşıtı uygulamaları ile aslında İran halkının hukukunu çiğneyen ülkelerdir. ‘’ dedi.

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2012