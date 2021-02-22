İnsan Hakları Konseyi Festivali, insanlığın yüzünü güldürmüyor

BM İnsan Hakları Konseyi'nin 46. oturumunun başladığına değinen Bakıri Keni, twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'İnsan Hakları Konseyi Festivali bugün Cenevre'de başlıyor, ancak evsiz Yemenli ve Filistinli çocukların ile kadınlar, kendi insan hakları yaslarına son verme ümitleri yoktur' ifadesini kullandı.

İnsan hakları meselelerine yönelik siyasi yaklaşımı eleştiren Bakıri Keni, 'Bu toplantılar, Özgür halkların gayreti sonucu, sörmügeci devletlerin ayakları insan hakları gırtlağından çekilmediği sürece, bu toplantılar insanlığın yüzünü güldürmeyecek' diye yazdı.

Bugün başlayan ve 23 Mart'a kadar devam edecek İnsan Hakları Konseyi'nin 46. toturumunda çocuk hakları, acil durumlarda sağlık hakkı, aşılara adilce erişim ve ırk ayrımcılığına karşı mücadele, gıdaya erişme hakkı, çevre hakkı, yeterli barınma hakkı ve engellilerin haklarının güçlendirilmesi gibi konular masaya yatıralacak.

Kovid 19 salgınının yaygınlığı nedeniyle, bu defaki oturum, video konferans şeklinde çevrim içi olarak yapılmaktadır.

Toplantıya BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, 150 ülkenin cumhurbaşkanları, başbakanları, dışişleri bakanları ve üst düzey temsilcileri katılacak.

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