4 Mar 2021 19:57
Journalist ID: 1942
News Code: 84252551
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Reyisi: Batılı ülkeler insan haklarının esas sanıklarılar

Reyisi: Batılı ülkeler insan haklarının esas sanıklarılar

Tahran, IRNA- İran Yargı Erki Başkanı Hüccetülislam Seyyid İbrahim Reyisi, kutsal savunma zamanında batılı ülkeler ve Saddam rejiminin kimyasal bombalamalarıyla yapılan cinayetlere işaretle batılı ülkelerin insan hakları mahkemelerinde esas sanıklar olduklarını söyledi.

Urumiye kentinde Serdeşt kentine yapılan kimyasal saldırı kurbanlarının aileleri ile görüşen Reyisi, Serdeşt olayındaki iddiaların zaman aşımına uğramaması ve Saddam’a kimyasal bombalar temin eden batılı ülkelerin mahkum edilmesi gerektiğini söyledi.

Reyisi, İran’ın bugün iddia makamında ve batılı ülkelerin sanık sıfatında olduklarını ifade ederek, batılıların acımasızca İran ve Irak Kürdistan bölgesinde acımasızca insanları öldürdüklerini söyledi.

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