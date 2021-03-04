Reyisi: Batılı ülkeler insan haklarının esas sanıklarılar

Urumiye kentinde Serdeşt kentine yapılan kimyasal saldırı kurbanlarının aileleri ile görüşen Reyisi, Serdeşt olayındaki iddiaların zaman aşımına uğramaması ve Saddam’a kimyasal bombalar temin eden batılı ülkelerin mahkum edilmesi gerektiğini söyledi.

Reyisi, İran’ın bugün iddia makamında ve batılı ülkelerin sanık sıfatında olduklarını ifade ederek, batılıların acımasızca İran ve Irak Kürdistan bölgesinde acımasızca insanları öldürdüklerini söyledi.

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2012