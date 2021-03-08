İran Erkekler Milli Tekvando Takımı, Bulgaristan'da üçüncülüğü elde etti

8. Bulgaristan Uluslararası Tekvando Turnuvası, erkekler ve kadınlar kategorilerinde Pazar günü 7 Mart günü 390 tekvandocunun katılımıyla düzenlendi.

İran Milli Tekvando Takımı üyeleri Hüseyin Lütfi, Suruş Ahmedi, Emir Muhammed Bahşi, Mehran Berhurdari ve Seccad Merdani bu yarışmalarda İran için yarıştı.

Bu yarışmaların sonunda Lütfi ve Bahşi birer altın madalya kazanarak, İran Milli Tekvando Takımı'nın erkekler ve kadınlarda toplam 240 puan elde etmesini ve üçüncü olmasını sağladı.

Ürdün 3 altın, 3 gümüş, 1 bronz ve 530 puanla şampiyon olurken, İngiltere ise 3 altın, 1 gümüş, 2 bronz ve 450 puanla ikinci sıraya yerleşti.

Baş antrenör olarak Feriburz Askeri ve antrenör olarak Ali Muhammed Beshak ve Vahid Abdullahi görev aldı.

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