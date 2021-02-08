İran ve Bulgaristan tekvando takımlarının ortak kampı başladı

Bulgaristan Milli Tekvando Takımından korona testi alındı ve sonuç belli olduktan sonra ve sorun olmaması halinde ortak kamp başlayacak.

Bu ortak kamp, ​​2 Mart'a kadar ülkemiz Tekvando Federasyonu evsahipliğinde Bulgaristan Tekvando Federasyonu'nun talebi üzerine düzenlenecek.

Milli Takımlar Organizasyonu'nun bir önceki açıklamasına göre, İran Milli Tekvando Takımı 7 Mart'ta Bulgaristan'da düzenlenecek yarışmalara daha fazla hazırlık yapmak ve daha güçlü bir varlığa sahip olmak için bu kampa katılacak. İran Milli Tekvando Takımı, 3 Avrupa takımıyla da Bulgaristan'da 10 günlük kamp yapacak.