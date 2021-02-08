8 Şub 2021 15:11
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İran ve Bulgaristan tekvando takımlarının ortak kampı başladı

İran ve Bulgaristan tekvando takımlarının ortak kampı başladı

Tahran, İRNA- Bulgaristan Milli Tekvando Takımı, İran Milli Tekvando Takımıyla ortak bir kamp kurmak için İran'a geldi.

Bulgaristan Milli Tekvando Takımından korona testi alındı ve sonuç belli olduktan sonra ve sorun olmaması halinde ortak kamp başlayacak.

Bu ortak kamp, ​​2 Mart'a kadar ülkemiz Tekvando Federasyonu evsahipliğinde Bulgaristan Tekvando Federasyonu'nun talebi üzerine düzenlenecek.

Milli Takımlar Organizasyonu'nun bir önceki açıklamasına göre, İran Milli Tekvando Takımı 7 Mart'ta Bulgaristan'da düzenlenecek yarışmalara daha fazla hazırlık yapmak ve daha güçlü bir varlığa sahip olmak için bu kampa katılacak. İran Milli Tekvando Takımı, 3 Avrupa takımıyla da Bulgaristan'da 10 günlük kamp yapacak.

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