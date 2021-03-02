İran Kadın Milli Tekvando Takımı Türkiye'ye gidiecek

8. 2021-G1 Türkiye Uluslararası Turnuvası 10-12 Mart tarihleri ​​arasında İstanbul'un evsahipliğinde gerçekleşecek.

Türkiye turnuvasının 7. turundan sonra her hangi bir etkinliğe katılmayan İran Kadın Milli Tekvando Takımı, bu dönemdeki yarışmalara katılmaya hazırlığını sürdürmek için 8 Mart günü İran'dan İstanbul'a doğru yola çıkacak.

İran Kadın Milli Tekvando Takımı'nda Mehru Kemrani Baş Antrenör, Fatma seferepur ile Reyhane Fuladi ise antrenör olarak görev yapmaktadır.

Bu yarışmalar G1'dir ve birinci ve üçüncü kişilere sırasıyla 10, 6 ve 3,60 puan verilecektir.