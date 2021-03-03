Pencerelerin Arkasında, ABD Beloit Festivali'nden ödül kazandı

Mehdi Erivani'nin yönettiği Pencerelerin Arkasında adlı kısa film, ABD'deki Uluslararası Beloit Film Festivali'nin Filmin Gücü Ödülü'ne değer görüldü.

Bu ödül, kısa, uzun metrajlı, kısa ve uzun belgesel dahil festivalde kabul edilen tüm eserler arasından, yapısı ve genelliği açısından seyirci üzerinde muazzam ve güçlü etkisi olan bir filme verilir.

Beloit Festivali jüri üyeleri, Filmin Gücü kategorisinde seçilen filmin özellikleri hakkında şu yorum yaptı: 'Bu film sinematik dili ile grafikleri evrensel bir filmdir. Sadece birkaç dakika içinde basit bir yapı şeklinde karanlık bir durumun kalbinde neşe ve şaşkınlık hissi uyandırır. Film, neşe ve mutluluğu bünyesinde barındırıyor, derin duyguları diyaloğa ihtiyaç duymadan, herkesin izleyebileceği ve keyif alabileceği şekilde somutlaştırıyor'.

Amerikan Beloit Film Festivali, 19-28 Şubat tarihleri arasında Beloit, Wisconsin, ABD'de düzenlendi.

Canlı Sanat Festivali'nde kabul edilen eserlerden biri olan Pencerelerin Arkası kısa filmi, festival süresince gösterilecek.

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