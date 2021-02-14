İranlı Şahin, Hindistan Bharat Film Festivali'nin En İyi Sosyal Film Ödülü'nü elde etti

Mehran Rençber'in senaryosunu yazdığı, yapımcılığını Areş Seccadi Hüseyni ve Ali Gülbaharan'ın yaptığ, Salar Tahrani'nin yönetmen koltuğunda oturduğu Şahin, Hindistan'daki Uluslararası Bharat Film Festivali'nde En İyi Sosyal Film Ödülü'ne değer görüldü.

Şahin ödülü alırken aynı zamanda Kanada'daki Gbeck Film Festivali ile ABD Utah'daki Ltue Film Festivali'nde 10. ve 11. uluslararası gösterimlerini yapıyor.

Şahin, bu festivallerin en iyi sinema filmi kategorisine aday gösterildi. Solmaz Etemad'ın uluslararası dağıtımcısı olduğu ve Dariyuş Sinema Kurumu'nun ürünü Şahin'de Alirıza Kemali, Gelare Abbasi, Mehran Rençber, Bahar Nuhiyan, Ferzin Müheddis, İhsan Amani, Reyhane Razi, Hadi İlyas, Ramtin Hayırhah, Arya Nadiripur ve Areş Kelhor rol aldı.

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