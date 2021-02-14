Kalküta Film Festivali'nde Mustafa adlı İran yapımı kısa filme En İyi Kısa Film Ödülü

Alirıza Timuri tarafından yönetilen ve Peyman Şahmuhammedi'nin yapımcılığını üstlendiği Mustafa isimli kısa film, Hindistan'daki IKSFF Kalküta Film Festivali'nde En İyi Kısa Film Ödülü'ne değer görüldü.

Bu filmin uluslararası yapımcısı ve dağıtımcısı Şahmuhammedi yaptığı açıklamada, 'Hindistan Kalküta Film Festivali tarafından seçilen Mustafa, dört önemli kategoride ödüle aday gösterildi ve sonunda en iyi yönetmen ve kısa film ödülünü kazandı' dedi.

Dünyanın dört bir yanından kısa filmlere odaklanan IKSFF Uluslararası Festivali'nin farklı ülkelerden kısa filmleri güçlendirmeyi ve yeni doğan film yapımcılarının büyümesini desteklemeyi amaçladığını ifade eden Şahmuhammedi, 'Ödül töreni 31 Ocak 2021'de gerçekleşti. Bu filmin bugüne kadar bize uluslararası düzeyde pek çok önemli başarı getirmesinden çok mutlu olduk' diye konuştu.

Mustada, Güney Bölgesel Film Örgütü ve İran'daki İsveç Film Enstitüsü ile işbirliği içinde yapıldı. Filmde Mustafa Seyyid Seyfü'l-İslam Haşimi, Feriba Talebi, Masumeh Muradi, Muhammwd Cabbarniya, Mecid Melikpur, Zeyneb Haşimi, Hasan Haydari ve Dariyuş Fazli rol aldı.

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