İran filmi ABD’den ödül kazandı

Film 15 seneden beri felçli bir şekilde hayatını devam eden bir öğretmenin eşi için yaptığı fedakarlıkları göstermektedir.
Film gerçek bir hayatı göstermektedir.
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2012
Tahran, IRNA- İranlı yönetmen Mohamma Fereczade’nin yönettiği kısa filmi ‘’Semay Evin ‘’ isimli filmi ABD NAFCO Winter Film Festivalinden en iyi belgesel ve film ödülünü kazandı.
Film 15 seneden beri felçli bir şekilde hayatını devam eden bir öğretmenin eşi için yaptığı fedakarlıkları göstermektedir.
Film gerçek bir hayatı göstermektedir.
Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish
2012
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