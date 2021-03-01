İran yapımı Oyuncak Bebek, Uluslararası Vancouver Kadın Filmleri Festivali'nde yarışacak

Nesrin Gülreyhan'ın yönettiği u film, 5. uluslararası gösteriminde 16. Vancouver Kanada Kadın Filmleri Festivali'nin yarışma bölümüne katılacak.

Festival, 4-14 Mart arasında Kanada'nın Vancouver kentinde düzenlenecek.

Suriye'nin Halep kentinde IŞİD'den bir çocuğu kurtaran ve sınırı geçen bir kadın savaş muhabirinin hikayesini anlatıldığı filmde Roza Beheştiyan, Seher Abdullahi, Muhammed Cevad Esedi ve Nebiyullah Minayi rol aldı.

Ahmad Kızılbaş, Mahmud Kızılbaş, Casim Subhani, Terennüm Serefraz, Roşa Hasanpur da diğer oyuncular olarak oyuncu kadrosunda yer aldı.

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