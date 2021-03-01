1 Mar 2021 15:32
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İran yapımı Oyuncak Bebek, Uluslararası Vancouver Kadın Filmleri Festivali'nde yarışacak

İran yapımı Oyuncak Bebek, Uluslararası Vancouver Kadın Filmleri Festivali'nde yarışacak

Tahran, İRNA- İran yapımı Oyuncak Bebek adlı kısa kurgu filmi 16. Uluslararası Vancouver Kadın Filmleri Festivali'nde yarışacak.

Nesrin Gülreyhan'ın yönettiği u film, 5. uluslararası gösteriminde 16. Vancouver Kanada Kadın Filmleri Festivali'nin yarışma bölümüne katılacak.

Festival, 4-14 Mart arasında Kanada'nın Vancouver kentinde düzenlenecek.

Suriye'nin Halep kentinde IŞİD'den bir çocuğu kurtaran ve sınırı geçen bir kadın savaş muhabirinin hikayesini anlatıldığı filmde Roza Beheştiyan, Seher Abdullahi, Muhammed Cevad Esedi ve Nebiyullah Minayi rol aldı.

Ahmad Kızılbaş, Mahmud Kızılbaş, Casim Subhani, Terennüm Serefraz, Roşa Hasanpur da diğer oyuncular olarak oyuncu kadrosunda yer aldı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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