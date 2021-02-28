İran'dan Kar Adlandırır, ABD Big Sky Film Festivali'nin en iyi filmi seçildi

Yönetmenliğini Mercan Hüsrevi, yapımcılığını Mehdiye Sadat Mihver'in üstlendiği Kar Adlandırır belgeseli, Big Sky Film Festivali'nin uzun metrajlı bölümünde en iyi film ödülünü kazandı.

Kar Adlandırır, bu kategoride aday gösterilen ve bu festivalin en iyi filmi ödülünü kazanmaya aday 10 film arasından seçildi.

Big Sky Festivali, dünyanın en önemli belgesel etkinliklerinden biridir ve Akademi Ödülleri tarafından onaylanmıştır. Kar Adlandırır belgeseli, bu festivalden ödül kazanan ilk İran belgeseli.

Mina, üç kızı olan ve şu anda dokuz aylık hamile olan genç bir kadın. Oğlunun ayrıcalık olduğu bir iklimde yaşıyor.'

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