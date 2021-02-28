16. Hafta, Amerikan Festivalinde gösterime girecek

, Haşim Cehromi'nin yönettiği, Puyan Sadıki'nin yapımcılığını üstlendiği 16. Hafta dlı kısa film, 8. Los Angeles Kısa Film Festivali'ne katılacaktır.

Bu festival, yeni yetenekleri ve yüzleri izleyicilere tanıtmak amacıyla her yıl Los Angeles'ta düzenlenir ve bu yıl Korona virüs salgını nedeniyle 13-14 Mart tarihlerinde dünyanın dört bir yanından filmlerin katılımıyla online olarak yapılacaktır.

Bu festivale toplam 82 film katılmalta.

Mehrnuş Sattari, Hamidrıza Nevruzi, Dünya Cihanmeniş, Meysem Fehrayi, Emir Zemestani, Behare Vedadi ve Mehdi Moradi bu kısa filmin oyuncuları.