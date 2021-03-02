Avrupa-İran Ekonomik Konferansı, ticari işbirliğinin gelişimi için bir köprüdür

Sanal olarak gerçekleşen toplantıda AB Dış Eylem Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Enric Mora yaptığı açıklamada, 'İran ile işbirliğini genişletmek için önemli bir ekonomik potansiyel var ve Avrupa Birliği önümüzdeki yıllarda ticari ve endüstriyel ilişkiler alanında daha fazla işbirliği projesi başlatmaya hazırdır' dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Batı Avrupa Genel Müdürü Peyman Saadet dee toplantıda yaptığı konuşmada, İran'a uygulanan sert ve acımasız yaptırımlara atıfta bulunarak, 'İran-Avrupa ticaret hacminin değeri 2017 yılında 21 milyar avrodan geçen yıl 4.5 milyar avroya geriledi, ancak İran karşılaştığı büyük zorluklara rağmen, baskı altında bile yoluna devam edebileceğini kanıtladı' diye belirtti.

Uluslararası Ticaret Merkezi Direktörü Pamela Cock Hamilton da yaptığı konuşmada, İran ekonomisini dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olarak nitelendirerek, 'İran, mevcut yaptırımlara ve zorluklara rağmen yerli potansiyelini kullanarak ekonomik ilerleme kaydetmeyi başarmıştır' dedi.

AB Dış Politika Temsilcisi Sözcüsü Peter Stano da dün düzenlediği basın toplantısında, 'Bu konferans, İranlı ve Avrupalı ​​işletmelerin iki taraf arasında meşru ticareti geliştirmeleri için bir forumdur' dedi.

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