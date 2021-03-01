Avrupa-İran Ekonomik Forumu açıldı

bu üç günlük konferans, Ticaret Geliştirme Örgütü, Avrupa Birliği ve Uluslararası Merkez'in (ITC) işbirliği ile düzenleniyor.

Bu konferansın ana noktaları, İran üretim malları ve teknik hizmetlerinin Avrupa pazarına girmesine yönelik yeni stratejinin araştırılması, İran finans piyasaları ve Avrupalı bankalar arasındaki ilişkilerin sürdürülmesi ve genişletilmesi, İran ile iş yapmak isteyen Avrupalı ​​şirketlere ABD yaptırımları bağlamında ve nükleer anlama çerçevesinde Avrupa yükümlülükleri çerçevesinde destek olmak, tıbbi bitkiler, otomobil parçaları ticaretinin nasıl geliştirileceğinin araştırılması, İran ile Avrupa arasında petrokimya ürünleri ve bilgi teknolojisi hizmetleri,İran'daki Avrupa yatırım beklentileri, İran'ın özel sektörünün gelişimi ve turizm ve tarım alanında iki taraf arasında işbirliği olarak bildirilmiştir.

Raporlar, İran'ın bu yılın ilk yarısında Avrupa ile dış ticaretinin sekiz milyar 807 milyon 879 bin 841 dolar değerinde 15 milyon 910 bin 816 ton ağırlığında olduğunu göstermekteler.

İran'ın İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çek Cumhuriyeti, İsviçre, İsveç, Avusturya, Belçika, Danimarka, İspanya, İrlanda, Hırvatistan, Hollanda , Portekiz, Polonya, Ukrayna ve Rusya gibi toplam 44 Avrupa ülkesiyle ekonomik ilişkileri (ihracat ve ithalat) bulunmaktadır.

İran'ın dış ticaret hacmi bu yılın ilk yarısında 38 milyar 278 milyon dolara ulaştı.