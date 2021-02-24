Avrupalı ​​şirketler İran pazarına dönme konusunda iyimser

İngiliz-İran Ticaret Odaları, İngiliz Uluslararası Ticaret Bakanlığı ve İran'ın Londra Büyükelçiliği'nin işbirliği ile sanal olarak gerçekleştirilen bu toplantıya katılan 140'dan fazla büyük sağlık, petrol ve doğalgaz ve yenilenebilir enerji alanındaki büyük şirketler, finans kuruluşları ve küçük ve orta ölçekli şirketler, ticari ilişkileri geliştirme yollarını ele aldı.

İngiltere Başbakanı'nın İran Ticari İşleri Özel Temsilcisi ve İngiliz-İran Ticaret Odası Başkanı Lord Norman Lamont, Londra'da İRNA'ya toplantı ile ilgili yaptığı açıklamada, Avrupalı ​​şirketler arasında ihtiyatlı bir iyimserlik olduğunu ve bunun siyasi gelişmelerin geleceğine ve sonucuna bağlı olarak İran ile ticari ilişkilerin yeniden başlatılmasını şekillendireceğini söyledi.

İran'la ticaretin Avrupa'da yasal olduğunu belirten Lamont, 'Ancak bankacılık ilişkileri, ABD yaptırımları ve bunun psikolojik etkileri, Avrupa-İran ticaret işbirliğini geliştirmenin önündeki ana engeldir. ABD-İran müzakerelerinin yeniden başlaması ile anti İran yaptırımlarının kaldırılmasını ve ekonomik ilişkilerin yeniden başlamasına yol açmasını umuyoruz' diye ekledi.

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