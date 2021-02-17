Avrupa-İran Ekonomik Forumu ticaret için gerçek bir fırsattır

Avrupa-İran Ekonomik Forumu'nun düzenleyicilerinden Luca Miralia, Londra'da İRNA ile yaptığı röportajda açıklamalarda bulundu.

Konferansın dört özelliğinin ana hatlarını çizen Miraglia, 'Bunlardan ilki, korona krizinin sonuçlarının üstesinden gelmektir. Bu kriz geçen yıldan beri birçok uluslararası işbirliğinin durmasına neden oldu. Bu konferansın düzenlenmesi, geçen yıl dayatılan ticaret çıkmazından bir çıkış yolu gibidir' diye belirtti.

Avrupa Birliği Uluslararası Ticaret Merkezi ile İran Ticaret Geliştirme Teşkilatı'nın mali desteğinin yanı sıra İran Dışişleri Bakanlığı'nın siyasi temsilcilerinin bu toplantıya katılmasının toplantının diğer önemli özelliklerinden biri olduğuna değinen Miraglia, 'Toplantıya AB, İngiltere, İsviçre ve dünyadan 15 ülke temsilcileri geniş çaplı bir şekilde katılacak' dedi.

Geçtiğimiz Aralık ayında siyasi nedenlerden dolayı iptal edilen Avrupa-İran Ekonomik Konferansı'nın 1-3 Mart tarihlerinde çevirm içi olarak yapılması planlanıyor.

Konferansın sekreteri, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve muhtemelen AB dış politika sorumlusu Joseph Borrell'in en üst düzey konuşmacılar olacağını söyledi.

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