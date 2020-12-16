16 Ara 2020 15:43
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News Code: 84150778
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Mazenderan'dan Avrupa ve Asya'ya yarım ton havyar ihracatı

Mazenderan'dan Avrupa ve Asya'ya yarım ton havyar ihracatı

Sari, İRNA- Mazenderan Balıkçılık Kurumu Genel Müdürü, bu yılın Kasım ayı sonuna kadar bu ilden Avrupa ve Asya ülkelerine 500 kg çiftçilik havyarı ve 70 ton mersin balığı eti ihraç edildiğini söyledi.

İRNA'ya konuşan Hasan İshki, Mazenderan balıkçılık ürünlerinin ihracat destinasyonunun Almanya, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya olduğunu duyurdu.

Bu ürünlerin ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %52 arttığını dile getiren İshaki, ilden bu dönemde 16 milyon 705 bin dolar değerindeki toplam 7,823 ton su ürünleri ihraç ettiğini ve bu miktarın geçen yılın aynı dönemine göre %40 daha fazla olduğunu kaydetti.

İshaki, 'Değer açısından balıkçılık ürünlerinin çoğu, Irak, Rusya ve Fars Körfezi ülkelerine taze yetiştirilmiş balıklarla ilgilidir' diye ekledi.

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