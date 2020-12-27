İran'dan beş Avrupa ülkesine 493 milyon avroluk ihracat

Tahran Ticaret, Sanayi, Madenler ve Tarım Odası, İran'ın 2020'nin ilk 10 ayında Avrupa Birliği ile ticari ilişkilerini geçen yılın aynı dönemine göre kıyaslayan istatistikler yayınladı.

2020'nin ilk 10 ayında İran, Almanya'ya 223 milyon ve 100 bin avro, Hollanda'ya 110 milyon ve 300 bin avro, İtalya'ya 84 milyon ve 700 bin avro, İspanya'ya 45 milyon ve 200 bin avro ve Belçika'ya 30 milyon 400 bin avro ihracat yaparak geçen yılın aynı dönemine göre bu ülkelere ihracatında yüzde 5 ila 40 arası bir büyüme yaşadı.

İran'ın 2020'nin ilk ayında AB'ye ihracatının kompozisyonu, gıda ve canlı hayvanlar %40'ını, kimyasallar %19'unu, mineral yakıtlar %16'sını, endüstriyel mallar %11'ini, yakıt dışındaki hammaddeler %10'unu ve diğer kameler %4'ünü oluşturdu.

Beş Avrupa ülkesinden İran'a yapılan toplam ithalat ise 2 milyar 372 milyon avroya ulaştı. Almanya'dan 1 milyar 226 milyon 990 bin avro, İtalya'dan 474 milyon 700 bin avro, Hollanda'dan 298 milyon ve 500 bin avro Hollanda'dan 298 milyon 500 bin avro, Fransa'dan 206 milyon 600 bin avro ve İspanya'dan 165 milyon 400 bin avro ithalat gerçekelşti.

Mart 2020'den itibaren korona virüsün ani salgını ve yaptırımların artması nedeniyle 2020'nin ilk ayından sonra ticaret miktarı düştü. Buna göre, bu yılın Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat değeri açısından %29, ithalat %18 düştü.

Bu yılın ilk dokuz ayında, İran ile çeşitli ülkeler arasında, 25 milyar 100 milyon dolar değerinde ihracat yapılırken 26 milyar 800 milyon dolar ithalat yapıldı.

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