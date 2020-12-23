23 Ara 2020 15:45
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News Code: 84159313
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İran'ın dış ticaret hacmi 52 milyar dolara ulaştı

İran'ın dış ticaret hacmi 52 milyar dolara ulaştı

Tahran, İRNA- Gümrük Genel Müdürü Mehdi Mireşrefi, bu yılın ilk dokuz ayında İran ile diğer ülkeler arasında 52 milyar dolar değerinde 110 milyon ton mal ağırlığına ticaretin gerçekleştiğini, bunda ihracat payının 25 milyar 100 milyon dolar olduğunu uyurdu.

İran'ın petrol dışı ihracatının bir önceki yılın aynı dönemine göre ağırlık ve değer açısından sırasıyla yüzde 17 ve yüzde 20'lik bir düşüş yaşadığını dile getiren Mireşrefi, 'Kovid-19 salgını ve baskıcı ABD yaptırımlarının yol açtığı koşullar göz önüne alındığında bu ihracat miktarı, ülkemiz üreticilerinin yanı sıra ihracatçıların da çabalarının bir işaretidir ve bu sürecin devam edeceği öngörülmektedir' ifadesine yer verdi.

Mireşrefi, 'İran'ın bu dönemde ihracatının ana hedefleri sırasıyla Çin, Irak, BAE, Türkiye ve Afganistan'dı' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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