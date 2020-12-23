İran'ın dış ticaret hacmi 52 milyar dolara ulaştı

İran'ın petrol dışı ihracatının bir önceki yılın aynı dönemine göre ağırlık ve değer açısından sırasıyla yüzde 17 ve yüzde 20'lik bir düşüş yaşadığını dile getiren Mireşrefi, 'Kovid-19 salgını ve baskıcı ABD yaptırımlarının yol açtığı koşullar göz önüne alındığında bu ihracat miktarı, ülkemiz üreticilerinin yanı sıra ihracatçıların da çabalarının bir işaretidir ve bu sürecin devam edeceği öngörülmektedir' ifadesine yer verdi.

Mireşrefi, 'İran'ın bu dönemde ihracatının ana hedefleri sırasıyla Çin, Irak, BAE, Türkiye ve Afganistan'dı' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish