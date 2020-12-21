İran'ın Batı Azerbaycan ili, Azerbaycan'ın inşaat sektörü ihtiyacını karşılamaya hazır

İRNA ile yaptığı röportajda konuşan Babayi, 'Şu anda Batı Azerbaycan ilinde Azerbaycan'a çimento ihracatı mevcut ve bu konuda daha fazla kalemleri temin edebiliriz. Batı Azerbaycan yıl boyunca 4 milyon tondan fazla çimento üretiyor ve bunun önemli bir kısmı Azerbaycan dahil çeşitli ülkelere ihraç edilebilir' dedi.

Bu ilden Azerbaycan'a bu yılın başından itibaren 22 milyon dolar ihracat yapıldığına değinen Babayi, Azerbaycan'ın bölge ticaretinin gelişmesi için en önemli ülkelerden biri olduğuna işaret ederek, 'İlin ticaret kapasiteleri bu ülke ile ilişkilerin artırılması için yeterli seviyede ve gerekli şartlar yaratılırsa hızlı önlemler alınacak' diye konuştu.

Azerbaycan'ın Batı Azerbaycan ihracatı için iyi bir pazar olmasının yanı sıra, Orta Asya ülkeleri ile Avrasya arasındaki ticaret arasında bir bağlantı olduğunu da dikkati çeken Babayi, 'Rusya'nın aktif iş adamlarının çoğu Azerbaycanlıdır ve onlar ticaret piyasasını elinde tutuyorlar. bunların aracılığıyla diğer ülkelere ihracat da yapabiliriz' değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan'ın ithalat ve transit yetkililerinin İran ile ticarette elverişli ve sorunsuz koşullar ve sınırları içindeki transit koşullarını sağlamaları durumunda ihracatta ekonomik refah oluşacağını kaydeden Babayi, 'Avrasya bölgesindeki ülkeler İran mallarının hedef pazarlara ulaşmasında etkili bir faktör olacak ve bu bölgeyle ilişkilerin güçlendirilmesi daha çok gündemde' açıklamasında bulundu.

Batı Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile ortak sınırınına de değinen Babayi, 'Ortak sınır konusu, bu bölge ve Azerbaycan ile ilişkilerin gelişmesi için çifte kapasite olabilir' diye ekledi.

Son günlerde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, komşu ülke liderlerini, Karabağ'ın kurtarılmış bölgelerinin yeniden inşası için müteahhit olarak ekonomik şirketlerini ekonomik işlere katılmaya çağırdı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı da son İran ziyaretinde, Azerbaycan'ın İran ile olan sınırlarının dostluk ve kalkınmanın sınırı olduğunu ve bu sınırların canlanmasının iki ülke için yeni işbirliği projeleri yaratabileceğine inandıklarını ifade etmişti.

İran İslam Cumhuriyeti'nin Batı Azerbaycan'daki sınırlarının uzunluğu yaklaşık 967 km'dir; İlin, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile kuzeyden Aras Nehri üzerinden 149 km su sınırı vardır.

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