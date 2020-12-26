İsfahan'dan yurt dışına 5 milyon 66 bin ton ihracat

İRNA'ya konuşan Kuhistani, '1 milyar 610 milyon 106 bin dolar değerindeki bu ürünler, il gümrüklerinden Irak, Çin, BAE, Afganistan ve Endonezya da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ülkelere ihraç edildi' dedi.

Bu yıl ilden 1 bin 286 kalem ürünün ihraç edildiğini belirten Kuhistani, bu yılın ilk 9 ayında İsfahan gümrüğünden en önemli ihraç mallarının ilin üretim birimlerinde işlenip üretilen ürünler olduğunu dile getirdi.

Kuhistani İsfahan ilinden yurt dışına başlıca 843 milyon 460 bin dolarlık dökme demir, demir çelik ve ürünleri (yüzde 52 pay), 244 milyon 651 bin dolarlık petrokimya ürünleri (yüzde 15 pay), yüzde 4 pay ile 60 milyon 737 bin dolarlık halı, yüzde 3 payla 47 milyon 580 bin dolar süt ürünleri ve yüzde 2 pay ile 37 milyon 976 bin dolar organik kimya ürünleri oluşturduğunu ifade etti.

Kuhistani, 'İsfahan ilinin Irak'a ihracatı 399 milyon dolar, Çin'e 233 milyon dolar, BAE'ye 221 milyon dolar, Afganistan'a 174 milyon dolar ve Endonezya'ya 80 milyon dolar oldu. Bu yılki korona virüse karşı sağlık kurallarının tam olarak uygulanması ile ihracat gerçekleşti' diye ekledi.

Çelik, tekstil, uçak imalatı, beyaz eşya, boya, askeri sanayi gibi sanayi merkezlerinin varlığı İsfahan Gümrüklerinin öneminin diğer nedenleridir.

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