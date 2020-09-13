İran çelik ihracatı yılın ilk beş ayında 1.7 milyon tonu geçti

Yılın beşinci ayında 507 bin 320 ton çelik ihracatının yapıldığı bu sektörde en çok ihracat yapan firma, 607 bin 132 tonla Huzistan Çelik Fabrikası oldu. Huzistan Çelik'in ardından İsfahan Demir Çelik ile Mubareke Çelik sırasıyla 374 bin 514 ton ve 146 bin 639 ton çelik ihracatı ile ikinci ve üçüncü sırada yer aldılar.

Öte yandan İran Çelik Üreticileri Derneği'nin yayınladığı verilere göre İran çelik külçe üretm miktarı bu yılın ilk 4 ayında 8 milyon 683 bin ton olarak kayıtlara geçti. Bu yılsonuna kadar ülkedeki çelik üretim miktarının 30 milyon tonu bulması, bundan 10 milyon tonunun ihracatın payı olması bekleniyor.

Öte yandan yılın ilk dört ayında çelik ürünleriş üretimi bir çnceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artarak 7 milyon 257 bin tona yükseldi.

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