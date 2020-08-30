İran, 2020’nin en fazla sünger demir üreten ülkesi olarak bildirildi

2018 yılında İran’da sünger demir üretimi 26 milyon 359 bin ton olarak gerçekleşti, bu rakam geçen sene yüzde 6 artışla 27 milyon 907 bin ton oldu.

Geçen senenin ilk 4 ayında sünger demir üretim miktarı 405 bin ton olarak gerçekleşmişti.

Sünger demir ihracatına bakıldığında da yukarı doğru bir ivme görebiliriz. 2018 yılında ihraç edilen sünger demir miktarı 533 bin ton iken bu rakam geçen sene yüzde 77 artış ile 942 bin ton olarak gerçekleşti.

Geçen sene İran’da sünger demir kullanımı da 26 milyon 965 bin ton oldu. Bu rakam ondan bir önceki yılın rakamı olan 25 milyon 826 bin tona göre yüzde 4 artış göstermektedir.

Tüm ambagolara ağmen İran 2020 yılının ilk 5 ayında demir sünger üretiminde dünyada birinci sırada yer aldı. İra Mayıs ayında Hindistan’ı geride bırakarak dünya birinciliğine yerleşti. İlk 5 ay zarfında da İran 12 milyon ton sünger demir üretti, Hindistan’ın bu dönemdeki üretim miktarı 11 milyon ton idi.

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2012