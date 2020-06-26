26 Haz 2020 16:37
Journalist ID: 1942
News Code: 83834727
0 Persons

İran, dünya sünger demir üretiminde yüzde elli paya sahip

İran, dünya sünger demir üretiminde yüzde elli paya sahip

Tahran, IRNA- İran uygulanan ambargolara rağmen yılın ilk 5 ayına dünya’daki sünger demir üretiminin yüzde ellisine sahip olmuştur.

İran Sanayi Geliştirme Kurumu tarafından yapılan açıklamada, İran, Mayıs ayında Hindistan’ı geride bırakarak, sünger demir üretiminde dünya’da birinci sırada yer aldı. Aynı zamanda 5 aylık dönemde de İran 12 milyon demir sünger üretebildi fakat Hindistan’ın üretimi 11 milyon ton oldu.

İran Mayıs ayında 5.6 milyon ton Sünger Demir üretti.

İran’ın 22 Haziran’a kadar Sünger Demir üretimi 32.1 milyon ton oldu. İran’dan sonra Hindistan, Mısır, Meksika ve Arabistan yer aldılar.

İran’ın Sünger Demir üretimindeki en önemli artış sebebi bu alanda faaliyet gösteren yeni fabrikaların açılışından kaynaklanmaktadır.

Twitter'da Takip Ediniz.   https://twitter.com/Irna_Turkish

2012

yorumunuz

You are replying to: .
4 + 13 =