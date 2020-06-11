Son 7 yılda İran’da çelik üretim kapasitesi iki katına çıkmıştır

Khaf kentinde açılışı yapılan demir palet üretim tesisi ve demir cevheri konsantrasyon tesislerinde konuşan Hiyabani, açılışı yapılan demir cevheri konsantre tesisinin yıllık 5 milyon ton üretim kapasitesi ile ülkenin en büyük tesisi olduğunu belirtti.

Hiyabani tesisin şu an kapasitesinin yüzde 50’si ile faaliyete başladığını kalan yüzde 50 kapasitesinin de 50 günden daha az bir sürede faal olacağını söyledi.

Hiyabanci tesisin açılışı ile İran’ın demir cevheri konsantrasyon kapasitesinin 57.5 milyon tondan 62 milyon tona arttığını söyledi.

Hiyabani ülkedeki çelik üretim kapasitesinin de bu sene 42 milyon tona ulaşacağını belirterek, bunun gelecek iki yılda 55 milyon tona ulaşmasının planlandığını söyledi.

Amerika’ın zalimce ambargoları, koronanın yaygınlaştığı ve hatta bir yabancı mühendisin katılımı olmaksızın yapılan tesisler beş bin kişiye direkt ve endirekt istihdam saplayacaktır.

Açılışı yapılan fabrikaların teçhizatlarının yüzde 50’si ülke içinde üretilmiştir ve fabrikaların kurumu tamamen İranlı uzmanlar tarafından yapılmıştır.

Afganistan ile 123 km sınıra sahip Khaf kenti Meşhed’e 267 km mesafededir.

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2012