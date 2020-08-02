17. Uluslararası Tebriz Çelik Endüstrisi Fuarı açıldı

Yurt içinden Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, Tahran, İsfahan, Huzistan, Zencan, Rezevi Horasan ve Erdebil illerinin katılımıyla bugün Pervin Etesami Salonu'nda başlayan fuar, 5 Ağustos'a kadar sürecek.

Bu fuarda Türkiye, Çin, Almanya, Avusturya ve Hindistan'dan çelik üretimi, toz metalurjisi, dökme demir ve demir dışı metallerin döküm, ısıl işlem ve kaplama, hammadde ve eritme yardımcıları dahil metalurji sanayi hizmetleri, kalıplama ve modelleme, laboratuvar hizmetleri ve testleri, haddeleme, dövme ve kaynak dahil metal şekillendirme, tornalama, kesme ve presleme, vinçler, jeneratörler, gaz motorları, toz toplayıcılar, bağlantı parçaları ve yüksek basınçlı hortumlar dahil ilgili endüstriyel makine ve ekipmanlar alanında çalışan şirketler katılmaktalar.

Bu fuar 16:00 - 22:00 saatleri arasında Tebriz Uluslararası Fuarı'nda konuk uzmanlar ve ilgi duyanlar için açıktır.

Tebriz Uluslararası Fuarı 50 bin metrekarelik kapalı salonu içermektedir.