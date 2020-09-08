Yılın ilk beş ayında 9.2 milyon ton çelik külçe üretildi

Mubareke Çelik, Huzistan Çelik, İsfahan Demir Çelik, İran Alaşımlı Çelik, Berdsir Çelik, İran Çelik Ulusal Sanayi Grubu gibi büyük çelik fabrika ve üreticileri bu yılın ilk beşinci ayında ise toplam 1 milyon 756 bin 676 ton çelik külçe üreterek, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2 büyüme elde etti.

Ayrıca yılın ilk beş ayında toplam çelik ürünleri üretimi 6 milyon 3 bin 980 tona ulaşarak geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2 arttı.

İran dünyanın en büyük 10. çelik üreticisi ülkesi olarak 2025 yılında 55 milyon ton çelik üretimi kapasitesine ulaşmayı hedefliyor. Bundan 30-35 milyon tonu iç tüketime ayrılırken, geri kalan kısmının ihracatının yapılması hedefleniyor.

2010'lı yılların başında yıllık ortalama 5-7 milyon ton çelik üreten İtan'ın 2019 yılındaki çelik ihracatı 10 milyon tonu buldu.

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