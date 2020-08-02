Çelik üretimi rekor kırarak 30 milyon tonu aşacak

İran Maden ve Madencilik Endüstrisi Geliştirme ve Yenileme Örgütü (İMİDRO) tarafından açıklanan verilere göre, çelik endüstrisisinin ülkede 200 bin kişiye doğrudan istihdam imkanı sağladığına değinen Garibpur, çelik projelerinin ülkedeki etkilerini açıklayarak, ‘Madencilik sektörünün başından zincirin sonuna kadar çelik zincirinde herhangi bir iş yaratılması, 17 dolaylı ve istikrarlı iş oluşumuna yol açıyor’ diye belirtti.

Garibpur,’ Mevcut eğilim 2025 yılından önce 55 milyon ton çelik kapasitesine ulaşacağımızı gösteriyor’ ifadesini kullandı.

En son yayınlanan istatistikler, ülkenin çelik kapasitesinin bu yıl 43.6 milyon tona ulaşacağını, üretimin ise 30 milyon tonu aşacağı tahmin etmektedir. Geçen yıl ülkenin çelik kapasitesi 37.5 milyon ton olarak açıklandı ve üretim 27.2 milyon tona ulaşırken, ihracat yaklaşık 10 milyon tona ulaştı.

Sanayi Bakan Yardımcısı Garibpur, 'Bu yıl, beş milyon ton üretim kapasitesindeki artışla ham çeliğin nihai üretim kapasitesi 42 milyon tona ulaşacak. Yıl sonuna kadar ülkede 31 milyon ton ham çelik üretileceği tahmin ediliyor’ dedi.

Garibpur, İran'ın çelik ihracat kapasitesiyle ilgili olarak,’ İran’ın şu anda 4 milyar doları aşan ihracat kapasitesi var’ diye ekledi.