İran yapımı ürün, çelik endüstrisindeki yabancı parçanın yerini aldı

Polad Teçhiz Irsa Bilgi Tabanlı Şirketi Genel Müdürü Mehdi Sanayiiyan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Bugün ark fırınları için kimyasal enerji sistemleri üretme teknolojisini yerelleştirebildik. Bu İran malı, ülkenin ve çelik endüstrisinin ihtiyaçlarını karşılıyor. Elektrik ark fırınları, çelik yapımında en yaygın kullanılan yöntemlerden biridir ve bu ürün, oksijen ve karbon enjekte edilerek fırınların kimyasal enerjisini sağlamaktadır. Bu ürün çelik ve temiz çelik üretiminde verimliliği artırmak için kullanılır’ diye belirtti.

Geçmişte bu amaçla daha fazla yabancı ürünün kullanıldığını kaydeden Sanayiiyan, 'Yabancı malların kullanılması sorunlara neden olmuştur ve kullanım malzemesi olarak kısa ömürlü oldukları için bir süre sonra aşınırlar. Tabii ki, şu anda yaptırımlar nedeniyle ithal edilmiyorlar’ dedi.

İran yapımı ürünlerin yabancılara göre üstünlüğü hakkında bilgi veren İranlı girişimci, ’Bu ürünün ömrü ve verimliliği 3 kat arttı. Ürün yabancı numunenin dörtte biri kadar fiyatlandırılıyor’ ifadesini kullandı.

İsfahan'daki Mübareke Çelik Sanayi Şirketi'nde elektrik ark ocaklarının bu ürünü kullandığını ve geçen yıl bu şirkette 25 milyar Tümenlik döviz tasarrufu gerçekleştiğini dile getiren Sanayiiyan, 'Ayrıca çelik üretimi alanında faaliyet gösteren 3 şirketin ihtiyaçlarını karşılamak için bir sözleşme imzaladık ve ülkenin bu bilgiye dayalı ürün ihtiyacını karşılayabiliyoruz’ değerlendirmesinde bulundu.

Mübareke Çelik Sanayi Şirketi'nin iş birliğiyle tamamen İran teknolojisine sahip ilk elektrik ark ocağı tasarlama projesinin de yürütüldüğüne dikkati çeken Sanayiiyan, çelik endüstrisi için yeni ürünlerin üretildiğini, levha şeklindeki su panellerinin, elektrot yakalayıcı logoların ve elektrot yakalayıcı ayakkabıların yaptırımlar altında üretilen diğer ürünlerden bazıları olduğunu sözlerine ekledi.