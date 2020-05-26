İran bu yıl çelik üretiminde yüzde 20 büyümeyi hedefliyor

İran Çelik Üreticileri Derneği'nden derlenen verilere göre, bu yılın ilk ayında (20 Mart- 20 Nisan 2020) 2 milyon 321 tona ulaşan çelik üretiminin 2 milyon 274 bin ton olan geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 büyüdüğü açıklandı.

Dünya Çelik Derneği'nin son raporunda da İran çelik külçe üretiminin 2020 yılının ilk dört ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4.3 artış kaydettiği belirtildi. Çelik lülçe üretimi bir önceki yılının aynı döneminde 8 milyon 139 bin ton olduğu ifade edildi.

Buna rağmen dünya genelinde ham çelik üretiminde, bu yılın ilk dört ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4.1 küçülerek, 580 milyon 994 bin ton olduğu açıklandı.

Ortadoğu bölgesinden İran, Suudi Arabistan, BAE ve Katar başlıca çelik üreticisi ülkeler olarak kaydedildi. Ülkemizin 2018 yılın çelik üretimi 2018 yılında 25 milyon ton olarak gerçekleşti.