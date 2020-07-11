İran çelik üretiminde Ortadoğu birincisi, dünya onuncusu

2025 Kalkınma Planı'n göre ülkemizin yıllık çelik üretim kapasitesinin 55 milyon tona ulaşarak dünya 7.'si olması hedefleniyor.

Ortadoğu'nun en iyi çelik üreticisi ülkeleri arasında yer alan İran, Suudi Arabistan, BAE ve Katar arasında ülkemizin payı yüzde 69'tur. Sanayi Bakanlığı geçtiğimiz yıl toplam 28 milyon ton çelik ürününün üretiliğini ve bu yıl için bu rakamın 30 milyon ton olmasının amaçlandığını açıkladı.

Ortadoğu'da İran'ın ardından yüzde 15'le Suudi Arabistan, yüzde 9'la BAE ve yüzde 7 ile Katar konumlanmıştır.

Öte yandan ülkemiz bu bölgede en çok çelik tüketen ülke unvanına da sahip. Ortadoğu bölgesinin en büyük çelik tüketicisi İran'ın bu alandaki payı yüzde 38'ken, Suusi Arabistan ve BAE sırasıyla yüzde 21 ve yüzde 15'le sonraki sıralarda kendine yer buldu.

2010'lı yılların başında ülkemiz yıllık 5-7 milyon ton çelik ithalatı yapan ülkeden bugünlerde ihracatçı konumuna gelmiştir. Geçen yılki çelik ihracatı bir önceki yıla göre rekor kırarak 10 milton tonnu geçti.