İran çelik üretimi dünya ortalamasından daha yüksek

Bu dönemde dünya genelinde Mart ayında çelik üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.1, 2020'nin ilk çeyreğinde ise 2019'un ilk çeyreğine kıyasla yüzde 1.3 düşüş yaşadı.

Öte yandan Türkiye'de Mart ayında çelik üretiminde Mart 2019'a göre %4.1 büyüme kaydedildi.

Dünyanın en büyük çelik üretici olarak bilinen Çin, Mart'ta yüzde 1.7 düşüşe rağmen 2020'nin ilk çeyreğinde yüde 1.2 artış yakaladı.

Dünya Çelik Derneği'nin raporunda dünyanın önde gelen çelik üretici ülkelerinin çoğunun bu sektörde büyüme konusunda negatif seyir izledikleri belirtildi.

İran Ocak 2020'de ham çelik üretimi açısından dünyanın 20 katı büyüme yakalayarak rekor kırmıştı. Dünya ortalaması bu ayda yüzde 2.1'ken İran çelik üretiminde yüzde 46.7 büyümüştü.

İran dünya çapında çelik üretiminde en önde gelen 67 ülke arasında 10. sırada yer almakta ve 2025 yılı Perspektif Belgesi'ne göre yıllık 55 milyon ton çelik üretimi ile dünya 7.'sı olmayı hedeflemektedir.