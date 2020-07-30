Cumhurbaşkanı Ruhani, 5 büyük sanayi ve maden projesinin açılışını gerçekleştirdi

Video Koferas yöntemiyle yapılan açılışlarla direkt olarak 1700 kişiye ve endirekt olarak yaklaşık 9 bin kişiye istihdam sağlanacaktır.

Projeler Huzistan ilinde çelik projesi, Fars ilinde iki silo ve bir sodyum bikarbonat tesisi, Mazendran ilinde de bir MDF yapım tesisidir.

Cumhurbaşkanı Ruhani açılış töreninde yaptığı açıklamada, ‘’ Bu açılışlar sanayinin İran’da nedenli önemli olduğunu göstermektedir, ülke ihtiyaçlarının büyük bölümü ve petrol dışı ihracatın büyük kısmı ve ülke gelişmesi ve üretiminin büyük bölümü sanayiden kaynaklanmaktadır. Bugün sanayi ve maden yan yana önemli değer ifa etmektedirler. ‘’ dedi.

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2012