Sepahan, EİT üyesi ülkeler arasında spor diplomasisi merkezi olabilir

EİT bölgesi ülkeleri arasındaki yakınlığın önemli araçlarından biri olarak sporun konumunu vurgulayan Bahti, İsfahan Sepahan Mübareke Çelik Kültür ve Spor Kulübü'nün bu örgüte üye ülkeleri arasında spor diplomasisini yaygınlaştırmak adına ortak yarışmalar düzenlemenin merkezi olmasını umduğunu ifade etti.

İsfahan Sepahan Mübareke Çelik Kültür ve Spor Kulübü Genel Müdürü Muhammed Rıza Sakit de bu görüşmede yaptığı açıklamada, kulübün tesisleri ve kayıtları hakkında bir rapor sunarak, çeşitli spor alanlarında muhtelig programlar önerisinde bulundu. Sakit'in bu önerisi Bahti tarafından memnuniyetle karşılandı.

İran, Pakistan ve Türkiye’nin üyesi olduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT); İran devriminden sonra atıl duruma düşen Kalkınma için Bölgesel İşbirliği (RCD)’nin bir devamı olarak, 1985 yılında üç ülke arasında imzalanan ve 1977 tarihli İzmir Anlaşmasını tadil eden bir protokol ile kurulmuştur.

Ancak daha sonra 1985 tarihli söz konusu protokolün üye ülkelerce onaylanması konusunda ortaya çıkan ihtilaflar nedeniyle; 1990 yılında EİT Yüksek Konseyi “İslamabad’da, bakanlar düzeyinde, 1977 tarihli İzmir Anlaşmasını yeniden tadil eden bir protokol imzalayarak” çalışmalarına başlamıştır. Merkezi Tahran olan Örgütün asıl amacı, üye ülkeler arasında ekonomik işbirliğinin geliştirilmesidir. Örgüte; Afganistan, Azerbaycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Türkiye, Türkmenistan, Özbekistan ve Tacikistan üye olmuşlardır.

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