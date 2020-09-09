İsviçreli yetkili: İran ekonomisi normal akışında

İsviçre Shauhausen Kantonu Eyalet Konseyi üyesi Thomas Minds, İsviçre İnfo kanalına verdiği röportajda, son günlerde İran'a yaptığı ziyarette bu ülkeden az bilgi elde etmesine raümen, mevcut ABD ambargolarının kalkması durumunda diğer konular hakkında görüşme yapılabileceğini ifade etti.

Kanalın 'İran'da herşey durmuş mu ve ABD yaptırımları sonuç vermiş mi?' sorusuna Minds, 'Hayır ülke kendi işini yapmaktadır. Mağazalardaki raflar doludur. .Çarşılar da malla dolu Yaptırımların etkili olduğunu kanıtlamamıza gerek yoktur. Yaptırımlara paralel olarak ekonomi de hareketine devam ediyor. Biz yeni bir Mercedesle bir Samsung satış mağazası ve Lego markalı bir mağazanın yanından geçtik. Halkın büyük kesimi de ileri teknoloji cep telefonları kullanmaktadır' yanıtını verdi.

İsviçre Dışişleri Bakanı İgnazio Kassis birkaç gün önce İran-İsviçre ilişkilerinin 100. yıldönümünü nedeniyle İran ziyaretinde üst düzey İranlı yetkililerle görüşmenin yanı sıra İsfahan şehrini de ziyaret ederek, bu şehri Ortadoğu'nun İncisi olarak adlandırmıştı.

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