100 yıllık İran-İsviçre dostluğu

İRNA- İran-İsviçre diplomatik ilişkilerinin başlangıç noktası 1917'ye kadar uzanıyor; O yıl Bern'de İran konsolosluğu açıldı. On beş yıl sonra, 1934 yılında Dostluk Antlaşması'nın imzalanmasıyla iki ülke arasındaki ilişkiler yeni bir renk aldı. İran-İsviçre ilişkileri doksanlı yıllarda Nükleer Anlaşma sırasında zirveye ulaştı. Bu diplomatik ilişkilerin başlamasının üzerinden 100 yıl geçti ve İsviçre Dışişleri Bakanı İran'ı ziyaret etti. Bazılarının bu ülkede arabuluculuğun rolü, bazılarının da ekonomik ilişkilerin kurulması olarak yorumladığı bir yolculuk.