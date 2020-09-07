7 Eyl 2020 20:30
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News Code: 84030625
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Zarif: Normal ticarete dönme İran ve dünya için önemli önceliktir

Zarif: Normal ticarete dönme İran ve dünya için önemli önceliktir

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, İsviçre’nin iki ülke ilişkilerinin düzeyine arttırma çabasını takdir ederek, normal ticarete dönmenin İran ve dünya için önemli öncelik olduğunu söyledi.

Zarif, Tahran’da temaslarda bulunan İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Kasis ile ikili ilişkileri, bölgesel ve uluslararası konuları özellikle Yemen, Suriye meseleleri ve iki ülke ticari ilişkileri hakkında bir görüşme yaptı.

İki Dışişleri Bakanı görüşmede Kapsamlı Ortak Eylem Planı( KOEP) ve ABD’nin İran aleyhindeki hasmane politikaları hakkında fikir alış verişinde bulundular.

Kasis görüşmede ülkesinin İran ile ilişkilerin tüm alanlarda gelişmesi yönündeki taahhüdüne vurgu yaptı.

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