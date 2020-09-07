7 Eyl 2020 22:13
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İsviçre Dışişleri Bakanı: İran ziyaretin amacı ilişkilerin gelişmesi ve güvenin artmasıdır

İsviçre Dışişleri Bakanı: İran ziyaretin amacı ilişkilerin gelişmesi ve güvenin artmasıdır

Tahran, IRNA- İsviçe Dışişleri Bakanı İgnozia Kasis, İran’a yaptığı 3 günlük ziyaretin amacını ilişkilerin gelişmesi ve güvenin artması olduğunu söyledi.

Kasis, İsviçre Radyo Televizyonuna (SRF) verdiği demeçte, bu ziyaretin amacının İran- isviçre ilişkilerinin gelişmesi ve güvenin artması olduğunu söyledi.

Kasis, ülkesinin İran- Amerika gerginliği arasındaki rolü ile ilgili, ‘’ Hatalar, hayatın bir bölümüdür fakat iki şeyden kaçınılmalı, biri fazla beklentiden zira dünya değişmektedir ikincisi de güveni sarsacak olaylardan. ‘’ dedi.

İki ülkenin 100 yıllık diplomatik ilişkilerine değinen Kasis, bu ilişkileri şekillenmesinin Ticaret ve Barış temelli olduğunu ve hala da aynı temelde olduğunu söyledi.

Kasis bu sabah Dışişleri Bakanı Zarif ile görüştü ve öğleden sonra da Cumhurbaşkanı Ruhani tarafından kabul edildi.

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