İsviçre Dışişleri Bakanı: İran ziyaretin amacı ilişkilerin gelişmesi ve güvenin artmasıdır

Kasis, İsviçre Radyo Televizyonuna (SRF) verdiği demeçte, bu ziyaretin amacının İran- isviçre ilişkilerinin gelişmesi ve güvenin artması olduğunu söyledi.

Kasis, ülkesinin İran- Amerika gerginliği arasındaki rolü ile ilgili, ‘’ Hatalar, hayatın bir bölümüdür fakat iki şeyden kaçınılmalı, biri fazla beklentiden zira dünya değişmektedir ikincisi de güveni sarsacak olaylardan. ‘’ dedi.

İki ülkenin 100 yıllık diplomatik ilişkilerine değinen Kasis, bu ilişkileri şekillenmesinin Ticaret ve Barış temelli olduğunu ve hala da aynı temelde olduğunu söyledi.

Kasis bu sabah Dışişleri Bakanı Zarif ile görüştü ve öğleden sonra da Cumhurbaşkanı Ruhani tarafından kabul edildi.

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2012