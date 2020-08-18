Geçen yıl sekiz milyon yabancı turist İran'a geldi

Munesan, Şahrud'dan yaptığı ziyaretinde’2016 yılında bu sayı (yabancı turist) yaklaşık dört milyon 600 bin kişiydi’dedi.

Şahrud'da bulunan Bestam ve Herkan tarihi kompleksinin de geçici dünya tescili listesinde olduğunu belirterek ‘Her ülkenin yıllık dünya tescil kotası var’dedi.

İran Kültürel Miras ve Turizm Bakanı, ‘Böylece önümüzdeki 2 yıl boyunca ülkenin kuzey-güney demiryolu ve kervansaraylarının dosyaları dünya tescili için hazırlandı’ifadesini kullandı.

Munesan, korona virüsünün küresel salgının İran turizmini de etkilediğini belirterek ‘İran'ı ziyaret eden yabancı turist sayısındaki patlamayı ve artışı bir kez daha görebilmeyi umuyoruz’diye ekledi.

7 bin yıllık bir medeniyete sahip olan İran, turizm açısından en cazip ülkelerden biri olup, İsfahan / Şiraz / Tebriz / Yezd / Meşhed / Kum illeri ile kuzeyde İran'ın keyifli iklim alanları ve güzel Kiş adası yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği alanlar arasında yer alıyor ve türistler de en çok bu bölgeleri seyahat ediyor.

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