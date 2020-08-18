İran'ın en asil el sanatlarının üretim merkezi: İsfahan

Kuşkusuz birçok İranlı ve yabancı turistin evini süsleyen İsfahan el sanatları, İran el sanatlarının en kıymetli, nadide ve orijinal örneklerini barındırıyor.

İsfahan Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Genel Müdürü Feridun Allahyarı İRNA'ya yaptığı açıklamada, 'El sanatları dalında sanatçı sayısı ve UNESCO ile Dünya El Sanatları Konseyi'nin verdiği nişanlar dikkate alınarak, İsfahan ilinin el saantları üretiminde özel bir konum elde ettiğini söyleyebiliriz' dedi.

İsfahan el sanatları üreticilerine 115 uluslararası ve 391 ulusal el sanatları kalite nişanının verildiğine değinen Allahyari, 'Uluslararası orijinallik nişanlarının alımı ve yılda yüzbinlerce yabancı turiste ev sahipliği yapmak, İsfahan ilinin övünç kaynaklarındandır' diye konuştu.

İsfahan'ın Dünya El Sanatları Kenti unvanını kazandığı ve bu kentin İnovatif Kentler Ağı'na katıldığına işaret eden Allahyari, 'Geçen dört yılda bir milyona yakın yabancı turist ilimizi gezdi. 2015 yılında İsfahan, UNESCO İnovatif Kentler Ağı'na katılan ilk İran kenti olarak Dünya El Sanatları Konseyi üyesi oldu.

İsfahan el sanatları ihracatı geçen yıl 50 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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