Mazenderan ili yabancı turizmden 2 milyon dolar gelir sağladı

Basın toplantısında konuşan Ferzane, Mazenderan ilinin döviz gelirinin yabancı turistler ile el sanatları ihracatından elde edildiğini belirterek, ciddi kısıtlamalara rağmen döviz gelirinin geçmişe göre önemli ölçüde arttığını açıkladı.

Geçen yıl yaklaşık 110 bin yabancı turistin Mazenderan'ı seyahat ettiğine dikkati çeken Ferzane, yabancı turistlerin varlığının ilin döviz kazancının artmasında etkili olduğunu ifade etti.

İlin el sanatlarına da atıfta bulunan Ferzane, geçen yılın ilk 11 ayında el sanatlarının yut içi satışlarının 122 milyar Rial'i aştığını kaydederek, bu ilden ihraç edilen el sanatlarının başlıca bavul ticareti, turist varışları ve gümrük kapıları temelinde 2 milyon doları geçtiğini vurguladı.

Geçen yıl el sanatları ve hediyelik eşya alanında 50 sergi ve pazarın kurulmasına dikkati çeken Ferzane, geçen yılda ildeki binden fazla el işi çalışanına el sanatları ürünlerinin kalitesini artırmak amacıyla eğitim kursları düzenlendiğini bildirdi.

Geçen yıl 17 kalite ödülünün alınmasına da değinen Mazenderanlı yetkili, ’Mazenderan ili sanatçıları 1219 bireysel ve atölye olmak üzere 1219 üretim sertifikası aldı. Ayrıca 83 milyar Riyal civarında düşük faizli kamu kredisi sağlandı’ dedi.

Ferzane, ’İldeki 7 aktif el sanatları derneğine de destek sağlandı. Amul ve Sari ilçelerinde 2 el sanatı evinin hazırlık aşaması devam ediyor’ diye ekledi.