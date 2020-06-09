500 milyon dolar el sanatları ihracatı yapıldı

Munesan yaptığı açıklamada bu rakamın 273 milyon dolarının resmi gümrüklerden yapıldığını ve 250 milyon dolarının da turistler tarafından ve bavul ticareti çerçevesinde olduğunu söyledi.

Munesan, İran’a yabancı turist kabulü ile ilgili, bir çok ülke gibi bunu gelecek aydan itibaren başlamayı düşündüklerini söyledi.

Koronavirüs başladıktan sonra İran’a yabancı turist girişleri yasaklandı.

İran’da el sanatları alanında iki milyonu aşkın kişi çalışmaktadır.

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2012