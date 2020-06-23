Urmiye, İRNA- İran'ın kuzeybatısında Türkiye sınırında yer alan Batı Azerbaycan'a bağlı Tekab ilçesinde Taht-ı Süleyman tarihi kompleksi, tortul bir çesmenin etrafında yapılmıştır. Bu çeşmenin 120 metreden daha derin bir derinlikten gelen ve çevresindeki arazilere giden suyu içme ve çiftçilik için uygun olmayan pek çok minerale sahiptir. Herkesin düşündüğünün aksine, burası bir göl değildir ve ona doğru hiçbir su akmıyordur. Yüzyıllar boyunca bu minerallerden oluşan tortular, çeşmeyi biçimlendirip değiştirmiştir. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne kayıtlı Taht-ı Süleyman, Sasani dönemine ait bir eser olup Tekab şehrinde bulunmaktadır. Sürekli kaynar sıcak su gölü, Sassanid krallarının taç yeri olan ünlü ateş tapınağı Azer Goşneseb ve Anahita tapınağı varlığı, her yıl dünyanın farklı yerlerinden çok sayıda turist çeken bu tarihi kompleksin özellikleridir.
Eşkaniler, Sasaniler ve Moğol hanedanlarının anıtları burada bulunabilir. En önemli eserler Sasani devrine ait Ateş Tapınağı ve Salonlarıdır. Bazı Sasani devrinin diğer eserleri de, Taht-ı Süleyman Köyü yakınındaki Belkis Dağı ve Süleyman Hapishanesinde yapılmıştır. Burası UNESCO tarafından bir Dünya Mirası Alanı olarak tanınmıştır.En önemli eserler Sasani devrine ait Ateş Tapınağı ve Salonlarıdır. Bazı Sasani devrinin diğer eserleri de, Taht-ı Süleyman Köyü yakınındaki Belkis Dağı ve Süleyman Hapishanesinde yapılmıştır. Burası UNESCO tarafından bir Dünya Mirası Alanı olarak tanınmıştır. Fotoğrafçı:Taha Esğerhani
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Taht-ı Süleyman
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