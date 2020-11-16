İsfahan Üniversitesi'nde 3. Uluslararası Mevlana Araştırmaları Konferansı başladı

Bu konferans, akademisyenler, Fars dili ve edebiyatı uzmanları ve yerli ve yabancı araştırmacıların katılımıyla Mevlana'nın fikirleri ve eserleri üzerine son çalışma ve araştırma başarılarını sunmak amacıyla düzenleniyor.

İsfahan Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Zöhre Necefi, konferansta Mevla araştırmaları ile ilgili son bilimsel bulguların sunulması için toplam 14 oturum ve 56 konuşmanın yapılacağını belirtti.

Yaklaşık 400 yabancı öğrenciye sahip İsfahan Üniversitesi, uluslararası düzeyde ülkenin en iyi beş üniversitesinden biridir.



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