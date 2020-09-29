İran ve Türk halklarını birbirine bağlayan unsur: Mevlana

Aşıkların şiirlerini iç çekerek okuduğu ve ariflerin adını andığı en ünlü Farsça şiir yazan şairlerden biri olarak tanınan Mevlana'nın ünü ve şöhreti, milli sınırları ve etnik bölünmeleri aşmıştır.

İranlılar, Tacikler, Türkler, Yunanlar, Peştunlar ve Orta Asya'nın diğer müslüman halkları ile güneydoğu Asya müslümanları geçtiğmiz yedi yüz yıl boyunca, Farsça şiir yazan bu bilgenin manevi mirasından etkilenmişlerdir.

Mevlana'nın şiirleri dünyanın birçok diline çevrilmiştir. Mevlana, ABD'de en popüler ve en çok satan şair unvanını elde etmiştir.

Mevlana eserlerinin büyük çoğunluğunu Farsça olarak kaleme almış, ancak Türkçe ve Arapça'yı da kullanmıştır. Mesnevi, Farsça'nın en yüksek ve yüce şiirlerinden biri olarak dikkatleri üzerine çekmektedir.

1207 yılında Belh'te dünyaya gelen Mevlana, 1273'te Konya'da gözlerini dünyaya yummuş ve mezarı Konya'da yer alıyor.

Mevlana'nın Konya'daki mezarı, dünyanın dört bir yanından gelen şiir, edebiyat ve irfan aşıkları ile hayranlarının uğrak noktası haline gelmiştir.

İran'da dünyaca ünlü bu İranlı şair ve şahsiyete saygı göstermek adına her yıl 30 Eylül Mevlana'yı Anma Günü olarak İran takviminde kendine yer bulmuştur.

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