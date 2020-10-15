Türk akademisyen: Osmanlı şiirini anlamak için Farsça şiirni bilmek lazım

Video konferans yöntemiyle düzenlenen Hafız’i Şirazi’yi anma töreninde konuşan Kırlangıç, Hafız’ın Saadi, Mevlana, Cami, Hakani ve Nizami ile birlikte Türkler arasında tanındığını söyledi.

Kırlangıç, Osmanlı döneminde Hafız’ın şiirlerinin okullarda kullanıldığını belirterek, Cumhuriyet döneminde Hafız, Saadi, Mevlana şiirlerinin Türkçeye çevrildiğini söyledi.

Kırlangıç, Hafız ile ilgili Türkiye’de en az 40 edebi makale yayınlandığını belirterek, kendisinin de Hafız’ın divanını çevirdiğini belirtti.

Kırık Kale üniversitesi hocalarından Adnan Kara İsmailoğlu da toplantıda yaptığı konuşmada İran ve Türk edebiyatının ortak noktalara sahip olduklarını belirtti.

İsmailoğu bir çok Türk şairin Hafız’ı örnek aldığını belirterek, bunların başında Fuzuli bulunduğunu söyledi.

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2012